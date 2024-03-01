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دراما المتحدة

متحدث الوزراء: الحكومة حريصة على متابعة أسعار السلع في الأسواق وتوفيرها

كتب:

محمد عزالدين
10:16 م | الجمعة 01 مارس 2024
السلع

السلع

قال السفير محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن القرارات الصادرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي نصت على أنه في حال تغيير الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للسلع الاستراتيجية للمستهلك، لا بد من أي شركة إخطار وزارة التموين بهذا التغيير، بجانب الأمانة الفنية المشكلة بمجلس الوزراء.

أسباب الموضوعية لتغيير السعر

وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة المحور، أن الشركة ترفق في هذه الحالة الإخطار والمستندات التي تبين أسباب الموضوعية لتغيير السعر، وبالتالي التغيير لن يكون بصورة عشوائية.

متابعة أسعار السلع

وأشار إلى أن رئيس الوزراء حريص كل الحرص على متابعة أسعار السلع في الأسواق، وجرى التأكيد على أهمية مراعاة توفير السلع بكميات كافية خلال شهر رمضان الكريم، ولذلك جرى افتتاح معارض أهلا رمضان ومبادرة كلنا واحد بجانب توفير السلع في منافذ وزارتي الزراعة والتموين.

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