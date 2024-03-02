«توابع انهيار الدولار».. تراجع أسعار الأرز و6 من السلع الأساسية في الأسواق

شهدت أسعار الأرز وعدد كبير من السلع اليوم السبت تراجعاً، بالتزامن مع الانخفاضات المتتالية لأسعار صرف الدولار في السوق الموازي، حيث تراجعت أسعار الأرز بنحو 6.19%، وفقاً لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

تراجع أسعار الأرز

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل تراجع أسعار الأرز وعدد من السلع اليوم، في مختلف الأسواق المحلية، بحسب آخر تحديثات للأسعار المعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأرز في مصر

- تراجعت أسعار الأرز في مصر اليوم ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 30.33 جنيه، بانخفاض قدره 6.19%.

- تراجعت أسعار العدس الأصفر في مصر اليوم ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 67.24 جنيه، بانخفاض يقدر بنحو 8.64%.

- تراجعت أسعار الطماطم في مصر اليوم ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 8.6 جنيه، بانخفاض بنحو 10.42%.

- تراجعت أسعار البصل في مصر اليوم ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 24.53 جنيه، بانخفاض بنحو 9.65%.

انخفاض أسعار المكرونة

- تراجعت أسعار المكرونة المعبأة في مصر اليوم، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 32.3 جنيه، بانخفاض يقدر بنحو 0.89%.

- تراجعت أسعار العدس الصحيح في مصر اليوم، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 74.52 جنيه، بانخفاض يقدر بنحو 2.79%.

- تراجعت أسعار الشاي في مصر اليوم، ليسجل متوسط سعر العبوة 40 جرام نحو 11.78 جنيه، بانخفاض بنحو 0.67%.