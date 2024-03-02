هشام حلمي بكر يوجه رسالة مؤثرة لوالده: «ناس كتير حاولت إنقاذك»

علق هشام حلمي بكر على وفاة والده الموسيقار الكبير حلمي بكر، قائلا: «عندي أولادي الثلاثة متأثرين جدا، أنا على الطائرة كنت بعيط وزعلان، وكل حاجة في نفس الوقت وراكب طيارة وخايف تفوتني أخبارك، بعت لأولادي رسالة وقلتلهم أنا آسف على جروب العائلة، معلش افتكروا الأيام دي وقد إيه العيلة مهمة، وقد إيه لازم نفضل قريبين من بعض».

وعن علاقته بوالده حلمي بكر، أضاف خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «فيه ناس فاكرة أن علاقتي بيه كانت سيئة، وده محصلش، كنا بنتكلم مرة أو 3 مرات في الأسبوع، وأقصى مدة شهرين، لم نختلف نهائيا، مؤخرا مش زعلنا من بعض، لكن زعلنا على بعض».

هشام حلمي بكر يعتذر لوالده بعد رحيله

ووجه كلمة لأبيه باكيا قائلا: «أنا آسف كان فيه ناس كتير حاولت إنقاذك، والله العظيم أصحابك وأحفادك وابنك وإخواتك وكل عائلتك، كانوا جيش إنقاذ لك، لكن للأسف ماقدرناش وفشلنا في ذلك».

وكشف عن مفارقة حدثت قبل أسابيع، عندما أحيا حفل عيد ابنته الكبرى، من باب الصدفة، وهي أغنية «انزل يا جميل على الساحة»، التي لحنها للمطرب وليد توفيق قائلا: «صدفة من غير ترتيب، الأغنية اشتغلت، وقالت لبنتي دي ألحان جدك وقالت لأصحابها وكانت فخورة».