هل تشهد البلاد تقلبات جوية الأيام المقبلة؟.. «الأرصاد» توضح

حالة من التقلبات الجوية تعرضت لها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، إذ ارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير في هذه الشهر الأخير من فصل الشتاء، وصحبها عدة ظواهر جوية مؤثرة، وهو ما يدفع المواطنون لمعرفة هل تشهد البلاد تقلبات جوية الأيام المقبلة.

هل تشهد البلاد تقلبات جوية

وأوضحت «الأرصاد»، في تقريرها الصادر اليوم عن حالة الطقس، أن البلاد تشهد استقرارا في الأحوال الجوية بدءا من غدا الأحد وحتى يوم الجمعة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تنخفض تدريجيا لتعود حول معدلاتها الطبيعية وذلك عقب ارتفاعا الأيام الماضية.

وتوقعت «الأرصاد»، في حالة الطقس الأيام المقبلة، أن يسود طقس دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء بدءا حتى شمال الصعيد وسيناء ومدن القناة، بينما تكون السواحل الشمالية مائلة للدفء ويميل جنوب الصعيد للحرارة، في حين تكون ساعات الليل والصباح الباكر شديدة البرودة.

الظواهر الجوية المتوقعة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه تنتشر الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنه توجد فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحري، ويصاحبها نشاط للرياح على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة الأيام المقبلة كالآتي:

درجات الحرارة الأحد 3-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.

درجات الحرارة الاثنين 4-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.

- الوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة.

درجات الحرارة الثلاثاء 5-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.

- الوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجات.

- شمال الصعيد العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجة.