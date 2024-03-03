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دراما المتحدة

«مستندة على عكازين».. ظهور مميز لـ فيكتوريا بيكهام في أسبوع الموضة بباريس

كتب:

تامر نادر
04:08 ص | الأحد 03 مارس 2024
فيكتوريا بيكهام تستند على عكازين في أسبوع الموضة بباريس

فيكتوريا بيكهام تستند على عكازين في أسبوع الموضة بباريس

بإطلالة أنيقة كالعادة ظهرت فيكتوريا بيكهام، عارضة الأزياء الشهيرة وزوجة لاعب كرة القدم الإنجليزي ديفيد بيكهام، في أسبوع الموضة بباريس، وهي تستند على عكازين بسبب كسر قدمها، وبمجرد دخولها بدأ الحاضرون في التصفيق الحار؛ امتنانا لحضورها رغم ظروفها الصحية.

ظهور مميز لفيكتوريا بيكهام في أسبوع الموضة بباريس

وبحسب ما ورد على صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن فيكتوريا بيكهام تألقت بالأسود خلال حضورها عرض أزياء أحدث مجموعاتها في أسبوع الموضة في باريس لخريف وشتاء 2024/2025، الذي يعتبر يومًا هامًا في حياتها المهنية، ما جعلها لا تتمكن من إغفاله رغم ظروفها الصحية وكسر قدمها.

مساندة أسرة فيكتوريا بيكهام لها

وحضر مع عارضة الأزياء فيكتوريا بيكهام زوجها لاعب كرة القدم الإنجليزي ديفيد بيكهام، صاحب الـ48 عامًا، الذي حرص على مؤازرتها وتشجيعها والاحتفال معها بهذا اليوم، وكانت برفقته أبناؤهما الأربعة، وهم «بروكلين» 24 عامًا، و«كروز» 19 عامًا، و«هاربر» صاحبة الـ12 عامًا، إلى جانب زوجة ابنهما نيكولا بيلتز.

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بقلم تامر نادر

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