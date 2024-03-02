وظائف شاغرة في العقارات برواتب تصل إلى 12 ألف جنيه وعمولة.. طريقة التقديم

أعلنت منصة توظيف مصر، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، عن وظائف شاغرة بمجال العقارات، بمرتبات مجزية وحقوق وظيفية مغرية.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف منصة توظيف مصر في مجال العقارات، والتي جاءت على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة لوظائف العقارات

تطلب شبكة بيت للاستشارات العقارية، شباب للتعيين في التخصصات الآتية:

- مبيعات جديدة.

- مستشار عقارات.

الشروط المطلوبة للوظيفة

- خبرة من 3 سنوات لأقل في مجال العقارات أو المجالات ذات الصلة.

- خبرة في مجال المبيعات.

- عرض وملف شخصي (أ).

- مستوى جيد جدا إلى ممتاز في اللغة الإنجليزية.

المزايا والحقوق الوظيفية

يحصل المُتقدم للوظيفة على رواتب تبدأ من 4 آلاف جنيه، وتصل إلى 12 ألف جنيه، بالإضافة إلى العمولة.

- التأمين الاجتماعي والطبي.

- شريحة SIM.

- مواعيد العمل من 10.00 صباحًا إلى 7.00 مساءً

- أيام العطلة: الجمعة والسبت.

مكان العمل

يعمل المقبول في الوظائف، في فروع الشركة بالقاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر.

خطوات التقديم للوظيفة

يمكن التقديم للوظيفة برجاء إرسال السيرة الذاتية المحدثة على الإيميل: (cv@tawarwghayar.com) وذكر المسمى الوظيفي في موضوع «مستشار عقاري».