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دراما المتحدة

«الصحة»: 24%؜ من المصريين يعانون من اضطرابات نفسية

كتب:

كريم روماني
10:20 ص | الأحد 03 مارس 2024
اكتئاب

اكتئاب

كشفت وزارة الصحة عن آخر مسح للأمانة العامة للصحة النفسية في مصر، والتي كانت في عامي 2017 و2018، موضحة أن 24%؜ من المجتمع المصري يعاني من اضطرابات نفسية، لذا لا بد من مشاركة المجتمع المدني في مساعدة المجتمع الطبي في علاج الاضطرابات النفسية.

تأثير الكثافة السكانية

وأشارت إلى تأثير الكثافة السكانية والبيئية على الصحة النفسية، وأهمية اللجوء إلى الطبيب المختص لعلاج المرض النفسى أسوة بأي مرض آخر. 

ضرورة الوقاية من المرض قبل الإصابة 

وأوضحت الوزارة أن دورها ليس مقتصرا فقط على التفكير في المستشفيات والأطباء والمرضى، ولكن يتضمن دورها الحفاظ على صحة المواطنين والوعي بأهمية الوقاية قبل  الإصابة بالمرض.

  

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.