افتتاح مدرسة منشأة جنزور الإعدادية بتكلفة 5 ملايين جنيه في طنطا (صور)

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، يرافقه المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مدرسة منشأة جنزور الإعدادية في مركز طنطا بتكلفة إجمالية وصلت إلى 5.13 مليون جنيه.

تجهيزات المدرسة

وعقب الافتتاح وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة بمشاركة بعض أطفال القرية والأهالي، تفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المدرسة والفصول الدراسية، مشيدا بالتجهيزات التي تمت داخل المدرسة.

واستمع المحافظ، إلى شرح من مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالغربية لمراحل العمل التي تمت وتجهيز المدرسة بأحدث الأثاث والأجهزة، لافتا إلى أن مدرسة منشأة جنزور الإعدادية تقع على مساحة 2507 م2، وتتكون من 9 فصول دراسية، ومكتبة، ومعمل مطور ومجالات، وغرفة تحضير، وغرفة كمبيوتر، وغرف للإدارة وللمدرسين.

بيئة تعليمية مناسبة

وأشار محافظ الغربية، إلى أن افتتاح مدرسة اليوم يأتي ضمن خطة الدولة لتوفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب، والمساهمة في تخريج أجيال قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمي، إضافة إلى تخفيض الكثافة الطلابية بقرى مركز طنطا.

ولفت «رحمي» إلى أن الهدف من إنشاء مدارس جديدة هو وصول الخدمة التعليمية لكل الطلاب في المدن والقرى وتقليل كثافة الفصول، وتقديم خدمة تعليمية متميزة لبناء جيل جديد مسلح بسلاح العلم والمعرفة.