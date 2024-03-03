الكاتب عبدالرحيم كمال ضيف منتدى القاهرة الثقافي الأربعاء المقبل

أعلن صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، استضافة السيناريست والكاتب عبدالرحيم كمال في منتدى القاهرة الثقافي، يوم الأربعاء المقبل في الـ8 مساء، بمركز الإبداع الفني في دار الأوبرا المصرية، ويشرف على المنتدى ويديره الشاعر سامح محجوب.

وتحمل الندوة عنوان «عبدالرحيم كمال بين الأدب والدراما» وتتخلل الندوة فقرات للمنشد والملحن محمد عبد الحميد، والمطرب والملحن أحمد أحمد بدوي، والمطرب تامر ناجح.

عبد الرحيم كمال ينتظر عرض «الحشاشين»

وعبد الرحيم كمال كاتب وسيناريست، أعلن برمو أحدث أعماله الدرامية وهو المسلسل التاريخي «الحشاشين» من بطولة النجم كريم عبد العزيز، إخرج بيتر ميمي، والمقرر عرضه خلال أيام في شهر رمضان.

ومن أبرز أعمال «كمال» الدرامية في السنوات السابقة مسلسلات «أهو ده اللي صار»، ومسلسل «الخواجة عبدالقادر» مسلسل «شيخ العرب همام» وغيرها.

أعمال عبد الرحيم كمال الأدبية

كما نشر عبد الرحيم كمال عددا من الأعمال الأدبية منها: «المجنونة: رحلة إلى الدنمارك وبلاد اخرى»، و«أبناء حورة»، «بوابة الحانة»، و«ظل ممدود»، وأحدثها «كل الألأعاب للتسلية» والتي ناقشها مؤخرا في معرض الكتاب 2024.