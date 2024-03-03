تمويل 426 مستفيدا من المشروع القومي للبتلو بـ307 ملايين جنيه

قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وافق على اعتماد مبلغ 307 ملايين و350 ألف جنيه لـ426 مستفيدا من صغار المربين وشباب الخريجين، بإجمالي 6.833 رأس ماشية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربيين.

وأضاف «الصياد»، أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 8 مليارات و572 مليون جنيه لحوالي 43 ألفا و500 مستفيد، لتربية وتسمين أكثر من 505 آلاف رأس ماشية، سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم، أو إناث عالية الإنتاجية لإدرار الألبان، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.

متابعة ميدانية للمستفيدين من المشروع القومى للبتلو

وكلّف نائب وزير الزراعة كلاً من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطري على مستوى محافظات الجمهورية، لتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومى للبتلو، مع توفير كل أوجه الدعم والرعاية البيطرية والصحية، ودراسة أي مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها.

وأكد «الصياد»، إجراء معاينات لحظائر المستفيدين من قبل وزارة الزراعة والبنك الممول (الزراعي المصري أو الأهلي المصري)، للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والإيواء، موضحا أنه فور استلام المستفيد للرؤوس يتم التأمين عليها فى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية وبنسبة مخفضة، ثم يتم تكثيف المتابعات الميدانيه على حظائر المستفيدين من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

توفير لحوم حمراء في الأسواق بأسعار عادلة

وقال «الصياد»، إن المشروع القومى للبتلو يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، إضافة إلى توازن الأسعار في الأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشي، أو أسعار اللحوم الحمراء والألبان.

من جانبه، قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنه يمكن الاستفادة من المشروع القومي للبتلو، من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع البنك الزراعي المصري، أو البنك الأهلي المصري المنتشرة على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال التواصل الإلكتروني مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام تطبيق «واتساب» (01551183225- 01551183224).