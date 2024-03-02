«الزراعة»: توقيع برنامج مع الفاو بموازنة 71 مليون دولار دفعة للتنمية

قال الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن علاقة مصر بمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو» بدأت منذ فترة السبعينات حيث كانت مصر من أوائل دول الأعضاء والمؤسسين للمنظمة مع وجود مكتبين واحد قطري ومكتب آخر إقليمي داخل البلاد.

منظمة الفاو تقوم بتمويل مشروعات في جميع الأنشطة الزراعية

وأضاف موسى خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن منظمة الفاو تقوم بتمويل مشروعات في جميع الأنشطة الزراعية فمن خلال توقيع الإطار القطري مدته 5 أعوام ستقوم منظمة الأغذية والزراعة الفاو بتضمين مشروعات في مجال العمل الفني والأنشطة الزراعية المختلفة منها مشروعات تتعلق بالتنمية الريفية وتحسين واستنباط السلالات النباتية وتطوير السلالات الحيوانية ودعم نظم الري الحديث والحقل الحديث ودعم المرأة الريفية والشباب.

الميزانية المقترحة للمشروعات تصل إلى 71 مليون دولار على مدار 5 أعوام

وتابع أن رئيس الوزراء يشهد مراسم التوقيع على البرنامج الإطاري لنطاق عمل منظمة الأغذية والزراعة الفاو في مصر موضحا أن الميزانية المقترحة له تصل إلى 71 مليون دولار على مدار 5 أعوام مضيفا أن هناك عدد من المشروعات التي بدأ تنفيذها على الأرض وهناك ايضا عدد من المقترحات التي يتم التباحث بشأنها بين وزارة الزراعة ومنظمة الفاو.