القبض على صاحب مخزن قطع غيار سيارات بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي في الوراق

ألقت مباحث الوراق بمحافظة الجيزة القبض على صاحب مخزن لقطع غيار السيارات بحوزته، نقد أجنبي للاتجار بالسوق السوداء، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه بالقبض على «مرسى ح 52 سنة» صاحب مخزن لقطع غيار السيارات ومقيم اكتوبر ، بحوزته 200 دولار سنغافوري، 890 دولار أمريكي، و600 ألف جنيه مصري.

وألقي القبض عليه وبمواجهته أمام العميد عمرو حجازي رئيس قطاع شمال الجيزة أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار فى النقد الأجنبي بالسوق السوداء، وتولت النيابة التحقيق.