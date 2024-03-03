«المركزي» يصدر أذون خزانة بـ110 مليار جنيه الثلاثاء المقبل

يعتزم البنك المركزي المصري إصدار أذون خزانة آجال 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة، الثلاثاء المقبل، بإجمالي 110 مليار جنيه، وفقًا للموقع الرسمي للبنك.

وطرح المركزي المصري يوم الخميس الماضي الموافق 29 فبراير، أذون خزانة أجل 6 أشهر بقيمة 30 مليار جنيه، وأجل العام بقيمة 30 مليار جنيه.

«المركزي» يصدر أذون خزانة الثلاثاء المقبل

فيما طرح اليوم أذون خزانة أجل 3 أشهر بقيمة 25 مليار جنيه، وأجل 9 أشهر بقيمة 25 مليار جنيه، وهو آخر موعد للتقديم، ليكون بذلك الإجمالي 110 مليار جنيه، والإصدار يوم الثلاثاء المقبل.

العروض المقدمة والمقبولة

وطلبت البنوك والشركات في العروض المقدمة للحصول على أذون الخزانة بعائد يصل إلى 35.000%، بينما وافق المركزي المصري على متوسط عائد تصل قيمته إلى 29.913%.

يذكر أن وزارة المالية توكل البنك المركزي المصري لإدارة وطرح أذون الخزانة المصرية أي أدوات دين قصيرة الأجل لتغطية الموازنة العامة للدولة، وأذون الخزانة تكون بنظام المزاد ومرتين في الأسبوع الخميس والأحد.