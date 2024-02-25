بعائد يصل إلى 40.5%.. أعلى شهادات ادخار في 5 بنوك مصرية

توفر البنوك الحكومية والخاصة شهادات الادخار الجديدة، بعائد مرتفع من ضمنها شهادات تُعد الأعلى في تاريخ القطاع المصرفي، وتحديدًا في أكبر بنكين حكوميين، وهما البنك الأهلي المصري، وبنك مصر.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أعلى شهادات ادخار في 5 بنوك مصرية، بحسب جدول أسعار العائد في المواقع الرسمية للبنوك.

شهادة البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية لمدة عام، بعائد 27% يصرف نهاية المدة، و23.5% سنوياً يصرف شهرياً، ويبلغ الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

شهادة بنك مصر

يتيح بنك مصر شهادة «طلعت حرب» لمدة سنة، بعائد ثابت طوال المدة، سواء 27% يصرف نهاية المدة، أو 23.5% يصرف شهرياً، وبحد أدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

شهادة بنك التنمية الصناعية

ويقدم بنك التنمية الصناعية شهادة «سمارت» بعائد تصاعدي يصل إلى 30% سنوياً، يحتسب يومياً، ويبلغ الحد الأدنى للشراء 250 ألف جنيه، وبالنسبة للمدة من يوم واحد حتى 300 يوم.

شهادة بنك الإمارات دبي

وكذلك، أعلن بنك الإمارات دبي، قبل أيام، عن طرح شهادة بعائد 40.5%، بمعدل تراكمي 18.89%، مدفوع مقدماً، والحد الأدنى للشراء 100 ألف جنيه ومضاعفات الـ10 آلاف جنيه، دون حد أقصى، ولمدة 3 سنوات.

شهادة البنك التجاري الدولي

يقدم البنك التجاري الدولي (CIB)، شهادة «بريميم» بعائد 22% سنوياً يصرف شهرياً، والحد الأدنى للشراء 5 ملايين جنيه ومضاعفات الـ1000 جنيه، ولمدة 3 سنوات.