امتحانات شهر فبراير 2024 للصف الرابع الابتدائي.. تُعقد خلال اليوم الدراسي

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بدء امتحانات شهر فبراير 2024 للصف الرابع الابتدائي اليوم الأحد 3 مارس، ويتم عقد الاختبار في جزء من الحصة الدراسية، ما عدا الحصتين الأولى والأخيرة، وحسب ظروف كل مدرسة، وفقًا للجدول التالي:

جدول امتحانات شهر فبراير 2024 للصف الرابع الابتدائي

- يوم الأحد 3 مارس 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الاثنين 4 مارس 2024: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

- يوم الثلاثاء 5 مارس 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية.

- يوم الأربعاء 6 مارس 2024: امتحان مادة الرياضيات وICT تكنولوجيا المعلومات.

امتحانات شهر فبراير .. احتساب الدرجة الأعلى

وأضافت مديرية التعليم بالجيزة، عقد امتحانات شهر فبراير 2024 للصف الرابع الابتدائي، فيما تم دراسته خلال شهر فبراير، وخلال اليوم الدراسي مع عدم الإخلال باليوم الدراسي أو خطط المناهج الدراسية، ويجرى احتساب الدرجة الأعلى بامتحانات الشهر لتقييم طلاب المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني لـ العام الدراسي الحالي.

وأشارت تعليم الجيزة، تجرى التعبير عن تقييم المتعلم بالصفوف الرابع والخامس والسادس في صورة أربعة ألوان ليتعرف المتعلم عن مدي اكتسابه للمعارف والمهارات وعن تطور أدائه حسب القرار.