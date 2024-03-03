5 اختلافات بين الرجل والمرأة بعد الانفصال.. يكشفها مسلسل بقينا اتنين في رمضان

قرار الانفصال من أصعب القرارات التي يتخذها كلًا من الرجل والمرأة، خاصة إذ جاء بعد سنوات طويلة من الزواج مع وجود أبناء في مراحل عمرية مختلفة، وهذا ما سيتناوله مسلسل بقينا اتنين، المقرر طرحه خلال دراما رمضان 2024، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت، حول التأثير النفسي للانفصال على الزوجين والأبناء.

ومن وحي مسلسل بقينا اتنين، نتطرق إلى 5 اختلافات بين المرأة والرجل بعد اتخاذ قرار الانفصال، وفقًا لحديث الدكتورة ريهام عبد الرحمن، أخصائية العلاقات النفسية والأسرية لـ«الوطن»، ونستعرضها في السطور التالية.

الشعور بالألم النفسي

عادة ما تعاني النساء من ألم الانفصال أكثر من الرجل، لأن المرأة كائن عاطفي حساس تتأذى مشاعرها بسهولة وبشكل أكبر من الرجل، وربما تمر بحالة ذهول وعدم تصديق بعد وقوع الانفصال تستمر معها عدة أسابيع أو أشهر، خاصة إذا كانت تكن مشاعر كبيرة لزوجها، ورغم هذا، قد تكون مشاعر الألم لدى بعض الرجال أكثر عمقًا إذا كان هو الطرف الأكثر حبًا وحرصًا على استمرار العلاقة.

الوقت اللازم للتغلُب على مشاعر الألم

أكدت العديد من الدراسات أنّ المرأة تستطيع التغلب على مشاعر الحزن والألم التابع للانفصال أسرع من الرجل، لأن مشاركتها مشاعر الحزن والفقدان مع أهلها وأصدقائها المقربين يجعلها تتخطى مشاعرها السلبية أسرع من الرجل الذي عادة ما يأخذ وقتًا طويلًا للخروج من حالة الألم، لأنه يعتبر قرار الانفصال من الخسائر الكبيرة.

التعبير عن الغضب والاستياء

يُعبر الرجل عن مشاعر الغصب والاستياء والنية في الانتقام أكثر من المرأة، إذ تعتبر المرأة الأقل ميلًا للأذى أو الانتقام لأن طبيعتها العاطفية تجعلها محصورة في دائرة الحزن، ولا تُفكر في الانتقام.

الرغبة في عودة العلاقة

غالبًا ما يرغب الرجل في العودة لشريكة حياته بعد الانفصال خاصة إذا كان يكن لها مشاعر حب عميقة، بعكس المرأة التي بمجرد الانتهاء من حزنها تشعر أن حياتها أصبحت أفضل بعد الانفصال لا تفكر في العودة إطلاقًا.

الشفاء من الانفصال

عادة ما تلجأ النساء بعد الانفصال إلى تغيير نمط حياتهن والاهتمام بأنفسهن، ما يساعدهن على الشفاء من العلاقة والنظر إلى مستقبلهن، بينما يرافق أغلب الرجال الشعور بالفشل والذنب تجاه شريكة حياتهم ما يؤخر عملية شفائهم من العلاقة.

يُشار إلى أن مسلسل بقينا اتنين ضمن مسلسلات الشركة المتحدة، المقرر مشاركتها دراما رمضان 2024، ويشارك في بطولته شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمي جمال، مروة عبد المنعم، يوسف عثمان، طارق عبد العزيز، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، والعمل تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت.