بشرى سارة للأسر المنتجة.. إجراءات جديدة بشأن حزمة الحماية الاجتماعية

زفت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشرى سارة بشأن الأسر المُنتجة، موضحة أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لدعم هذه الأسر، لما لها من دور مُهم في الاقتصاد المحلي، ودليل ذلك معرض «ديارنا للحرف التراثية» الذي شهد عرض منتجات أكثر من أسرة في مختلف المحافظات.

إجراءات دعم الأسر المنتجة

البشرى السارة تتعلق بحزمة إجراءات جديدة بشأن دعم هذه الأسر، وضحتها «القباج» في تقرير لها، وهي:

- وضع آليات لضم الأسر المنتجة لمنظومة الحماية الاجتماعية

- ضم الأسر المنتجة للقطاع الرسمي

- عقد ورش عمل ثنائية في مجال برامج إدماج الأسر المنتجة مع قطر

- وضع آلية لتطوير مشروع الأسر المنتجة

- وضع آلية ومعايير تسجيل الأسر في المشروع

- تبادل الرؤى في مجال دعم الأسر والمرأة المنتجة

- تطوير قواعد بيانات الأسر المنتجة

- عقد اجتماعات ثنائية مع قطر لتنظيم معارض منتجات الأسر والمرأة المنتجة

- وضع خطة لإقامة المعارض المشتركة بين مصر وقطر لعرض منتجات الأسر

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن مشروع الأسر المنتجة يُعتبر من مشروعات تنمية الموارد البشرية والتدريب المهني، ويعهد تنفيذه وإدارته إلى جمعيات التدريب المهني والأسر المنتجة، وذلك في إطار السياسة العامة والقواعد التنظيمية التي تقرها الإدارة المركزية للأسر المنتجة والتكوين المهني.