كيف أربح 108 آلاف جنيه من شهادتي بنكي الأهلي ومصر؟.. إليك التفاصيل

يقدم أكبر بنكين حكوميين الأهلي المصري ومصر، أعلى شهادات ادخارية في البنوك المصرية أي على مستوى القطاع المصرفي، مدة العام بعائد 27% يُصرف نهاية المدة أو 23.5% سنويًا يُصرف شهريًا.

ويكون الحد الأدنى لشراء الشهادة سواء البلاتينية في الأهلي المصري، أو طلعت حرب في مصر، يكون ألف جنيه ومضاعفاتها، إذ إنّ يمكن لصاحب المبلغ 400 ألف جنيه الحصول على عائد 108 آلاف جنيه في نهاية المدة في حال اختيار العائد 27%.

كيف تحصل على أرباح شهرية تتجاوز الـ7000 جنيه؟

ويمكن الحصول على أرباح 7834 جنيهًا شهريًا، في حال اختيار عائد الـ23.5% على مبلغ الـ400 ألف جنيه.

ويتيح البنكين إمكانية الاقتراض بضمان الشهادات، ويمكن أيضًا إصدار بطاقات ائتمانية بأنواعها المختلفة، فيما لا يمكن استرداد الشهادة سواء من الأهلي المصري أو مصر، قبل مرور 6 أشهر من اليوم التالي للشراء.

العائد ثابت طوال المدة

ويتميز العائد على الشهادات في أكبر بنكين حكوميين أنه ثابت طوال المدة، ويبدأ الاحتساب من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء.