8 نصائح ذهبية قبل شراء الشهادات الادخارية.. عوائد مرتفعة واستثمارات آمنة
كتب:
منة العشماوي
03:29 ص | الثلاثاء 20 فبراير 2024
أموال _ أرشيفية
تُعدّ الشهادات الادخارية من أفضل الاستثمارات في الوقت الحالي، خاصةً مع ارتفاع عائدها في البنوك المصرية، إذ وصل عائد بعض الشهادات إلى 27% سنويًا.
ولكن قبل التوجه لشراء أي شهادة، إليك 8 نصائح ذهبية من الخبير المصرفي وليد عادل، الذي سردها في تصرحات خاصة لـ«الوطن»؛ لضمان استثمار آمن وفعال:
1. قارن بين عروض البنوك المختلفة:
لا تقتصر على بنك واحد، بل قارن عروض جميع البنوك المصرية؛ لاختيار الشهادة ذات العائد الأعلى والمدة المناسبة لك.
2. حدد هدفك:
هل ترغب في زيادة الدخل الشهري أم توفير المال لمستقبل؟، حدد هدفك لاختيار الشهادة المناسبة.
3. انتبه للحد الأدنى لشراء الشهادة:
تأكد من أن الحد الأدنى لشراء الشهادة يتناسب مع إمكانياتك المالية.
4. اختر العائد الثابت:
يُعدّ العائد الثابت أكثر أمانًا وضمانًا للأرباح على المدى الطويل.
5. انتبه لسعر الاسترداد:
اختر شهادة ذات سعر استرداد منخفض؛ لتجنب الخسائر في حال اضطررت لكسرها.
6. حدد مدة الشهادة:
اختر مدة مناسبة لاحتياجاتك المالية، فكلما زادت مدة الشهادة، زاد العائد.
7. استثمر العائد:
يمكنك إعادة استثمار عائد الشهادة في شهادة جديدة، أو استثمار آخر لزيادة أرباحك.
8. انتبه للتجديد التلقائي:
تأكد من شروط التجديد التلقائي للشهادات عند تاريخ الاستحقاق، وعبّر عن رغبتك في عدم التجديد إن لزم الأمر.