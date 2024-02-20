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8 نصائح ذهبية قبل شراء الشهادات الادخارية.. عوائد مرتفعة واستثمارات آمنة

كتب:

منة العشماوي
03:29 ص | الثلاثاء 20 فبراير 2024
أموال _ أرشيفية

أموال _ أرشيفية

تُعدّ الشهادات الادخارية من أفضل الاستثمارات في الوقت الحالي، خاصةً مع ارتفاع عائدها في البنوك المصرية، إذ وصل عائد بعض الشهادات إلى 27% سنويًا.

ولكن قبل التوجه لشراء أي شهادة، إليك 8 نصائح ذهبية من الخبير المصرفي وليد عادل، الذي سردها في تصرحات خاصة لـ«الوطن»؛ لضمان استثمار آمن وفعال:

1. قارن بين عروض البنوك المختلفة:

لا تقتصر على بنك واحد، بل قارن عروض جميع البنوك المصرية؛ لاختيار الشهادة ذات العائد الأعلى والمدة المناسبة لك.

2. حدد هدفك:

هل ترغب في زيادة الدخل الشهري أم توفير المال لمستقبل؟، حدد هدفك لاختيار الشهادة المناسبة.

3. انتبه للحد الأدنى لشراء الشهادة:

تأكد من أن الحد الأدنى لشراء الشهادة يتناسب مع إمكانياتك المالية.

4. اختر العائد الثابت:

يُعدّ العائد الثابت أكثر أمانًا وضمانًا للأرباح على المدى الطويل.

5. انتبه لسعر الاسترداد:

اختر شهادة ذات سعر استرداد منخفض؛ لتجنب الخسائر في حال اضطررت لكسرها.

6. حدد مدة الشهادة:

اختر مدة مناسبة لاحتياجاتك المالية، فكلما زادت مدة الشهادة، زاد العائد.

7. استثمر العائد:

يمكنك إعادة استثمار عائد الشهادة في شهادة جديدة، أو استثمار آخر لزيادة أرباحك.

8. انتبه للتجديد التلقائي:

تأكد من شروط التجديد التلقائي للشهادات عند تاريخ الاستحقاق، وعبّر عن رغبتك في عدم التجديد إن لزم الأمر.

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بقلم منة العشماوي