8 نصائح ذهبية قبل شراء الشهادات الادخارية.. عوائد مرتفعة واستثمارات آمنة

تُعدّ الشهادات الادخارية من أفضل الاستثمارات في الوقت الحالي، خاصةً مع ارتفاع عائدها في البنوك المصرية، إذ وصل عائد بعض الشهادات إلى 27% سنويًا.

ولكن قبل التوجه لشراء أي شهادة، إليك 8 نصائح ذهبية من الخبير المصرفي وليد عادل، الذي سردها في تصرحات خاصة لـ«الوطن»؛ لضمان استثمار آمن وفعال:

1. قارن بين عروض البنوك المختلفة:

لا تقتصر على بنك واحد، بل قارن عروض جميع البنوك المصرية؛ لاختيار الشهادة ذات العائد الأعلى والمدة المناسبة لك.

2. حدد هدفك:

هل ترغب في زيادة الدخل الشهري أم توفير المال لمستقبل؟، حدد هدفك لاختيار الشهادة المناسبة.

3. انتبه للحد الأدنى لشراء الشهادة:

تأكد من أن الحد الأدنى لشراء الشهادة يتناسب مع إمكانياتك المالية.

4. اختر العائد الثابت:

يُعدّ العائد الثابت أكثر أمانًا وضمانًا للأرباح على المدى الطويل.

5. انتبه لسعر الاسترداد:

اختر شهادة ذات سعر استرداد منخفض؛ لتجنب الخسائر في حال اضطررت لكسرها.

6. حدد مدة الشهادة:

اختر مدة مناسبة لاحتياجاتك المالية، فكلما زادت مدة الشهادة، زاد العائد.

7. استثمر العائد:

يمكنك إعادة استثمار عائد الشهادة في شهادة جديدة، أو استثمار آخر لزيادة أرباحك.

8. انتبه للتجديد التلقائي:

تأكد من شروط التجديد التلقائي للشهادات عند تاريخ الاستحقاق، وعبّر عن رغبتك في عدم التجديد إن لزم الأمر.