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دراما المتحدة

قطع المياه عن شبين الكوم وضواحيها للصيانة الدورية غدا

كتب:

عصام علم الدين
12:03 م | الأحد 03 مارس 2024
قطع المياه - أرشيفية

قطع المياه - أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية قطع المياه غدا الاثنين، عن مدينة شبين الكوم وضواحيها لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات ضمن برنامج الغسيل والتطهير الدورية.

قطع المياه عن مدينة شبين الكوم

وأشارت شركة المياه برئاسة المهندس محمد نجيب، إلى قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها في قرى كفر المصيلحة وميت خاقان، لمدة 4 ساعات بداية من الساعة 10 صباحا وحتى 2 مساء.

تخزين المياه المناسبة طوال فترة الانقطاع

وحذرت شركة المياه المواطنين في المنازل وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة لاستخدامها خلال الفترة المذكورة، لحين انتهاء مدة قطع المياه التي تستمر لمدة 4 ساعات.

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بقلم عصام علم الدين