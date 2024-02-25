فصل التيار الكهربائي عن مناطق في 3 محافظات لأعمال الصيانة استعدادا لشهر رمضان

أعلنت شركتا توزيع الكهرباء بشمال وجنوب الدلتا عن قطع التيار في عدد من المناطق الواقعة في نطاق قطاعات الغربية والمنصورة ودمياط، للقيام بأعمال الصيانة الدورية استعدادا لشهر رمضان.

أماكن انقطاع التيار في دمياط

وأعلن قطاع دمياط التابع لشركة توزيع كهرباء شمال الدلتا قطع الكهرباء في عدد من المناطق الواقعة بنطاق مدينة رأس البر، أنه بداية من اليوم الأحد الموافق 25 من شهر فبراير الجاري 2024 حتى يوم الخميس الموافق 29 من نفس الشهر، من التاسعة صباحا وحتي الثانية عشرة ظهرا، لإجراء الإصلاحات السنوية لمحولات الكهرباء بالمدينة، تنفيذا لخطة استقبال شهر رمضان، وكذلك الاستعدادات لاستقبال فصل الصيف.

مواعيد فصل التيار عن مناطق رأس البر

وحدد قطاع دمياط عبر منشور علي الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» المناطق المتأثرة ومواعيد فصل الخدمات والتي جاءت على النحو التالي:

** يوم الأحد منطقة رأس البر زمان 2.

** يوم الثلاثاء منطقة شارع بورسعيد، من شارع 2 إلى شارع 10، كنسية شارع 2، شارع المديرية.

** يوم الأربعاء جزء من الجربي السكاني، منطقة محطة رافع 77، سوق العرائس، مدينة العرائس.

** يوم الخميس منطقة فندق الإمارات، السوق الحضاري.

الأماكن المتأثرة بفصل التيار في الغربية

وأعلن قطاع كهرباء شرق الغربية التابع لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عن فصل التيار الكهربائي عن مجلس قروي قرية سنبو التابعة لمركز ومدينة زفتي بالكامل اليوم الأحد، بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثانية ظهرا، لمدة 5 ساعات لإجراء أعمال الصيانة، لافتا الى أن الفصل سيشمل قرية سنبو بالكامل وبعض الشوارع بالمجلس القروي والعزب المجاورة، مطالبة سكان تلك المنطقة والمستشفيات والمخابز توفير تغذية بديلة خلال تلك الفترة.

مدة فصل التيار عن غرب المنصورة

وأعلن قطاع غرب المنصورة التابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء قطع التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالحي لمدة 5 ساعات يوميا، ابتداءً من اليوم وحتى يوم الخميس المقبل الموافق 20 من شهر فبراير الجاري 2024، للقيام بأعمال الصيانة للتأكد من جودة التغذية الكهربائية للمواطنين، وتكون حريطة انقطاع التيار على النحو التالي.

** أماكن فصل التيار الكهربائي اليوم الأحد منطقة شارع السلخانة من الشيخ حسانين– شارع محمد فتحي– شارع الجلاء من بوابة الجلاء إلى ميدان مشعل – خلف مساكن الجلاء.

**أماكن فصل التيار الكهربائي يوم الاثنين «شارع محمد فتحي– سوق ستوتة– شارع السيد سليم من محمد فتحي– شارع الجلاء من بوابة الجلاء إلى ميدان مشعل – خلف مساكن الجلاء.

** أماكن فصل التيار الكهربائي يوم الثلاثاء «منطقة شارع سكة سندوب– ميدان الشيخ حسانين– شارع ستوتة من محمد فتحي– شارع منتصر – شارع البدالة – شارع الثانوية من الجهلاء».

** أماكن فصل التيار الكهربائي يوم الأربعاء «منطقة شارع السلخانة – شارع السيد سليم من محمد فتحي – «شارع منتصر – شارع البدالة – شارع الثانوية» من الجلاء.

** أماكن فصل التيار الكهربائي يوم الخميس «منطقة شارع سكة سندوب – ميدان مشعل – شارع الجلاء – «شارع منتصر – شارع البدالة – شارع الثانوية » من الجلاء.