جهاز «المنصورة الجديدة» يجري القرعة العلنية للحجز التكميلي لوحدات جنة

أجرى جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أعمال القرعة العلنية اليدوية بين المواطنين المتقدمين للحجز التكميلي لوحدات جنة بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك بالصالة المغطاة في استاد المنصورة.

عقد القرعة بالتنسيق مع الجهات المعنية

وأوضح المهندس محمد الغمراوي، أن عدد الحاجزين الذين تنطبق عليهم الشروط بلغ 39 ألفا و90 حاجزا تقدموا على 2233 وحدة سكنية أدوار متكررة، وذلك في إطار سياسة الدولة نحو توفير سكن ملائم لجميع المصريين من مختلف شرائح الدخل.

اتخاذ التدابير اللازمة لتجهيز وتأمين القرعة العلنية

وأشار «الغمراوي» إلى أنه تم عقد القرعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ التدابير اللازمة لتجهيز وتأمين القرعة العلنية، بجانب عقد العديد من الاجتماعات مع العاملين بالجهاز لتحديد مهام كل شخص أثناء إجراءات القرعة العلنية.

وعقدت القرعة بحضور ممثلي الجهات المعنية وبعض من المواطنين المتقدمين، وتم اختيار أطفال من أبناء المواطنين الحاضرين لاختيار أوراق الاقتراع، وتوثيق جميع أحداث القرعة بتقنية الفيديو، وصور فوتوغرافية، وجرى إنهاء أعمال القرعة جميعها بمنتهى الشفافية، وسط رضا وقبول من الحاجزين الحضور.