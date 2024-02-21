وزير الاتصالات: نتوسع في تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية الرقمية

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع وفد من البنك الدولي برئاسة جوانجزى شين نائب رئيس البنك الدولي للبنية التحتية، حيث ناقش اللقاء أوجه التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك الدولي خاصة في مجالات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية.

وخلال اللقاء استعرض الوزير، حاور عمل استراتيجية مصر الرقمية التي تشمل 3 محاور وهى التحول الرقمي، وبناء القدرات الرقمية ودعم الابتكار الرقمي، وتستند على ركيزتين هما الإطار التشريعي، وتطوير البنية التحتية الرقمية في ربوع الوطن بشقيها الثابت والمحمول، موضحا أبرز ما حققته مصر في مجال التحول الرقمي والتى من أبرزها إطلاق منصة مصر الرقمية التي تضم حاليا قرابة 170 خدمة حكومية يتم اتاحتها لكافة المواطنين من خلال منافذ متعددة تشمل الى جانب المنصة كل من تطبيق على الهاتف المحمول ومركز اتصال ومكاتب البريد، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ مشروع لإعادة هيكلة التطبيقات والمنصات الحكومية، مضيفا أن مصر حققت قفزة في تصنيف مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولى، حيث صنفت مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة في الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) وهو أعلى فئة في المؤشر صعودا من التصنيف B في 2020 ومن التصنيف (C) في 2018.

البنية التحتية الرقمية

وأشار «طلعت» إلى أنه يتم التوسع في تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية الرقمية في كافة أنحاء الجمهورية وتشمل مشروع استبدال الكابلات النحاسية بكابلات الألياف الضوئية وتوصيل الفايبر للمنازل، ومشروع آخر لربط المبانى الحكومية بشبكة الألياف الضوئية كما يتم تنفيذ مشروع لنشر كابلات الألياف الضوئية في قرى مبادرة حياة كريمة بهدف توفير خدمات الانترنت فائق السرعة لنحو 60 مليون مواطن، مضيفا أنه تم البدء في 2019 في تنفيذ مشروع لرفع كفاءة خدمات الانترنت والذى أثمر عن ارتفاع متوسط سرعة الانترنت لاكثر من 10 أضعاف لتصل إلى 62.94 ميحابت / ثانية في يناير 2024، حيث تحتل مصر المركز الأول في متوسط سرعة الانترنت الثابت في أفريقيا مقارنة بالمركز 40 في مطلع 2019.

وأضاف أنه يتم التوسع في إطلاق البرامج التدريبية المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء قاعدة من المتخصصين لتأهيلهم لسوق العمل المحلى وتلبية متطلبات الشركات العالمية العاملة في مصر وتنمية صناعة التعهيد، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ مشروع لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية في كافة المحافظات لدعم الابتكار الرقمي وريادة الأعمال، منوها إلى منهجية عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تستند على التعاون المشترك مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، لافتا إلى أنه تم إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، ويتم العمل حاليا على إصدار قانون معنى بتصنيف وتبادل البيانات.

البنك الدولي للبنية التحتية

ومن جانبه أشاد جوانجزى شين نائب رئيس البنك الدولي للبنية التحتية بالتقدم الذى حققته مصر خلال الفترة الماضية في مجالات بناء القدرات الرقمية، ومشروعات نشر خدمات الاتصالات والانترنت في كافة أنحاء الجمهورية، وكذلك تشجيع القطاع الخاص على تقديم الخدمات الرقمية، معربا عن تقديره للشراكة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك الدولي التى تمتد على مدار سنوات، مؤكدا أهمية استكمال العمل المشترك والبناء على الخبرات الحالية خاصة في مجالات التحول الرقمي ودعم جهود الرقمنة.

واستعرض جوانجزى شين الخطط المستقبلية للبنك الدولي لتسريع عمليات نشر خدمات الاتصالات، مؤكدا على أهمية تعظيم الاستفادة من التجربة المصرية ونشرها في دول أخرى، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم فعالية سيتم من خلالها استعراض تجارب الدول في مجال التحول الرقمي من أجل تبادل الخبرات بهذا المجال.