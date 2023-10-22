تراجع أسعار البقوليات في المجمعات والمنافذ اليوم.. أبرزها الدقيق والفول

شهدت أسعار البقوليات تراجعا ملحوظا في الأسواق، تزامنا مع بدء مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار والتي انطلقت الأسبوع الماضي، وفقا لشعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية.

ومن أبرز السلع التي انخفضت أسعارها في المجمعات والمنافذ العدس والفول والدقيق، وغيرها من البقوليات.. وجاءت أسعارها كالتالي:

أسعار البقوليات اليوم في المجمعات والمنافذ اليوم

- كيلو دقيق معبأ: 17.5 جنيه.

- كيلو فول حصى بالوزن: 20 جنيهًا.

- عدس أصفر مستورد بالوزن: 39.50 جنيه.

- سعر كيلو الترمس 31 جنيها.

- سعر كيلو الفاصوليا البيضاء 34 جنيها.

- سعر كيلو الفول البلدي 30 جنيها.

- سعر كيلو العدس الجبة 30 جنيها.

- سعر كيلو الحلبة الحصى 25 جنيها.

- سعر كيلو الحمص 40 جنيها.

- سعر كيلو الفول المدشوش 28 جنيها.

سعر كيلو الحمص الفشار 34 جنيها.

سعر كيلو الفول المعبأ 37.55 جنيه.