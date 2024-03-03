شعبة المستوردين: ركود ملحوظ يضرب الدولار في السوق الموازية «وصل لـ40 جنيه»

أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، أنه على الرغم من تراجع سعر الدولار في السوق الموازية ووصول سعر بيعه إلى 40 جنيها، إلا هناك ركودا في شرائه، متوقعا أن يتراجع سعر الدولار إلى أقل من السعر الرسمي في غضون أيام قليلة.

ركود في السوق الموازية

وأضاف شيحة في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك تراجعا ملموسا في أسعار السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية واللحوم والدواجن والسيارات، مشيرا إلى أن المواطنين سيشعرون بمزيد من التراجع خلال الأيام المقبلة بهذا التراجع.

وأشار إلى أن هناك سلعا مخزنة لدى عدد كبير من التجار، وهذه هي الفرصة الأخيرة للبيع بالأسعار المخفضة، موضحا أنهم لن يتعرضوا لأي خسارة حال البيع حاليا.

توقعات بوصول سعر الدولار إلى 29 جنيها

وتابع شيحة أن الدولة المصرية بذلت جهودا غير مسبوقة في ضبط سوق العملة، ما أدى إلى هذا التراجع، متوقعا أن يكون سعر الدولار رسميا أقل من 29 جنيها خلال الأيام المقبلة.