«البلد اليوم» تنظم ندوة عن التكنولوجيا المساعدة للإعاقة البصرية غدا

تنظم جمعية البلد اليوم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالتعاون مع إدارة التمكين الثقافي التابعة للإدارة المركزية للشءون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ندوة بعنوان «التكنولوجيا المساعدة للإعاقة البصرية ودورها في الحياة العلمية والعملية لأبنائنا»، في العاشرة صباح الغد بمقر الجمعية في الزيتون.

يتحدث في الندوة الدكتورة هادية صابر رئيس جمعية البلد اليوم، والدكتورة فاطمة الزهراء محمد بإدارة التمكين الثقافي، من خلال 4 محاور رئيسية وهي «التكنولوجيا الصوتية، تكنولوجيا التكبير، تكنولوجيا برايل، تكنولوجيا الكتب الرقمية الناطقة».

يأتي ذلك توافقا مع اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بكل ما يخص ذوي الهمم ودعمهم وتأهيلهم للمشاركة في المجتمع، باعتبارهم إحدى فئات المجتمع المهمة في خطة مصر 2023.