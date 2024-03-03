صرف زيادة جديدة في شهر رمضان لهذه الفئة.. كم تبلغ نسبتها؟

بخلاف أصحاب المعاشات، من المقرر صرف زيادة جديدة في شهر رمضان لـ11 مليون مواطن من 5.2 ملايين أسرة من مختلف المحافظات، ضمن الزيادة الجديدة التي أقرتها القيادة السياسية ضمن حزمة حماية اجتماعية تُعد الأكبر من نوعها، في إطار جهود الدولة تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.

11 مليون مواطن يستفيدون من الزيادة الجديدة

الزيادة الجديدة هي الزيادة الخاصة بمعاشات تكافل وكرامة، والتي تبلغ نسبتها 15% حسب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، ومن المقرر أن تُصرف يوم 15 من شهر مارس الجاري ويستحقها 11 مليون مواطن من 5.2 ملايين أسرة كدعم نقدي، يحصل بمقتضاه المواطن على مجانية التعليم ومجانية في الدعم الغذائي.

يتم صرف الزيادة الجديدة من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية بموجب «فيزا تكافل وكرامة»، أو من مكاتب البريد أو البنوك، ووفق وزارة التضامن الاجتماعي، يحصل أبناء محافظة الميناء على 3.5 مليار جنيه لـ 2 مليون مواطن تقريبًا.

شروط الحصول على تكافل وكرامة

يستحق هذا الدعم، السيدات الملتزمات بالمشروطيات الصحية والتعليمية، فوفق تقرير لوزارة التضامن، يشترط للحصول على «تكافل وكرامة» التزام حضور الأبناء أيام التعليم بنسبة لا تقل عن 80%، بالإضافة إلى زيارة الوحدات الصحية لمرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

وضمن الضوابط أيضاً الالتزام بعدم تزويج البنات قبل بلوغهن سن 18 سنة، حيث يهدف البرنامج إلى خروج الأسر الأولى بالرعاية من دائرة الفقر بأبعاده المختلفة، ويقدر عدد مستفيدي الدعم بالأقصر 133.045 مستفيدا بإجمالي دعم نقدي 4 مليارات و398 مليونا و271 ألف جنيه.