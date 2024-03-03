توزيع 612 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في الفيوم

وزعت جمعية الأورمان بالاشتراك مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، نحو 612 كرتونة مواد غذائية، تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة الفيوم، وذلك لدعم الأسر الأولى بالرعاية في قرى الخالدية، والصعايدة، وأبو شنب، وأبوكساه، وشكشوك، والبلتاجي، في نطاق مركز أبشواي بمحافظة الفيوم، وذلك قبيل انطلاق شهر الصوم، بأيام قليلة.

يأتي ذلك في إطار التعاون الوثيق والدائم بين جمعية الأورمان ومحافظة الفيوم، وانطلاقًا من حرص واهتمام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وذلك للنهوض بالأسر الأكثر استحقاقًا والأولى بالرعاية على أرض محافظة الفيوم، من خلال تقديم مختلف سبل الدعم لهم، لرفع المعاناة عن كاهلهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

توزيع كرتونة رمضان 2024

وكشف جبريل عبد الوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، إنّه يجرى توزيع كرتونة رمضان 2024 على الأسر البسيطة والأولى بالرعاية، وفقًا لبعض المعايير والمتمثلة في التأكد من شدة الاحتياج، وضعف موارد الأسرة المستفيدة، إسهامًا من الدولة وجمعيات المجتمع المدني في توفير احتياجاتهم الأساسية، مع ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي.

وذكر إنّ توزيع كراتين رمضان يستهدف السيدات الأرامل والمطلقات وذوي الهمم والأسر محدودة الدخل والتي يكون رب الأسرة بها مريضًا غير قادر على توفير احتياجات أسرته الأساسية.

تخفيف الأعباء المادية

من ناحيته كشف اللواء، ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان في بيان صحفي، إنّه جرى توزيع كراتين رمضان 2024 بهدف تخفيف أعباء الأسر البسيطة ماديًا، بالإضافة إلى إدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم خلال شهر الصوم، خصوصًا في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أنّ التوزيع تم بالاشتراك والتعاون مع الجمعيات الأهلية المنتشرة في مختلف أرجاء القرى بمحافظة الفيوم، وذلك إلى جانب توزيع اللحوم، لافتًا إلى توسيع دائرة التوزيع هذا العام، للوصول لأكبر عدد من الأسر المستفيدة، كاشفًا إنّه من المتوقع أن يستمر التوزيع حتى منتصف شهر رمضان.