آخرهم ياسر جلال.. أبرز من قدم شخصية شهريار في مسلسل ألف ليلة وليلة

قدم عدد كبير من الفنانين شخصية شهريار في مسلسل ألف ليلة وليلة، وعاد الفنان ياسر جلال لتجسيد الشخصية من خلال مسلسل جودر المقرر عرضه خلال ماراثون رمضان المقبل 2024، الذي يعد من أضخم وأهم إنتاجات هذا العام، حيث يقدم المسلسل قصة من الحكايات المثيرة والجذابة، ويجسد الفنان ياسر جلال شخصية جودر الصياد.

ونرصد لكم في السطور التالية أبرز الفنانين الذين قدموا شخصية شهريار.

حسين فهمي

يعد الفنان حسين فهمي أبرز من قدم دور شهريار في مسلسل ألف ليلة وليلة عام 1984، مع نجلاء فتحي، توفيق الدقن، عبد المنعم إبراهيم، محسن سرحان، من تأليف أحمد بهجت، إخراج عبد العزيز السكري.

يحيى الفخراني

وقدم الفنان يحيى الفخراني شخصية شهريار في مسلسل ألف ليلة وليلة: علي بابا والأربعين حرامي، عام 1995 مع الفنانة دلال عبد العزيز، أحمد مظهر، زوزو نبيل، مصطفى متولي، محمود الجندي، محمد فريد، ماجدة الخطيب، إخراج جمال عبد العزيز، تأليف يسري الجندي.

يوسف شعبان

وشارك الفنان يوسف شعبان في مسلسل ألف ليلة وليلة عام 1991، وقدم شخصية شهريار، بالاشتراك مع إيمان الطوخي، كريمة مختار، أبو بكر عزت، من إخراج عبد العزيز السكري، تأليف أحمد بهجت.

أحمد عبد العزيز

وقدم الفنان أحمد عبد العزيز عام 1996 شخصية شهريار في مسلسل ألف ليلة وليلة: فضل الله ووردانه، مع دلال عبد العزيز، سميرة محسن، سامي العدل، شوقي شامخ، إخراج عبد العزيز السكري، تأليف نادر خليفة.

فاروق الفيشاوي

جسد الفنان فاروق الفيشاوي عام 1994 دور شهريار في مسلسل ألف ليلة وليلة: السندباد، مع الفنانة آثار الحكيم، نجوى فؤاد، نجاح الموجي، أحمد بدير، تأليف يسري الجندي، إخراج أحمد خضر.

ماجد المصري

ظهر الفنان ماجد المصري في مسلسل ألف ليلة وليلة: ذات الخال، عام 1998 بشخصية شهريار، بالاشتراك مع بوسي، سيد زيان، ليلى طاهر، عبد الرحمن أبو زهرة، من إخراج رباب حسين، تأليف عبد السلام أمين.

محمد رياض

شارك الفنان محمد رياض في مسلسل ألف ليلة وليلة: ذات المال، عام 1999 مع بوسي، عمر الحريري، رجاء الجداوي، ميمي جمال، من تأليف عبد السلام أمين، إخراج رباب حسين.