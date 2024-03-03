زراعة أشجار مثمرة وزينة في عدة مراكز بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

استمرار زراعة الأشجار بمراكز المنيا

وفي ذات السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، بمتابعة استمرار زراعة 200 شجرة مثمرة وزينة متنوعة بطريق مصر أسوان الزراعي في المدخل الشمالي للمدينة، إلى جانب زراعة 20 شجرة زينة بمحيط السوق الحضاري لقرية دلجا، وفي قرية نزلة البدرمان يتم زراعة 800 شجرة مثمرة وزينة متنوعة بداخل مجمع الوحدة المحلية والمدارس ومجمع الخدمات، كما تم تسليم أعداد من الأشجار للمدارس والمصالح الحكومية بالقرية.

قص وتهذيب الأشجار والحشائش

وفي مركز مطاي، يجري استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، والقرى حيث تم زراعة 97 شتلة زينة ومثمرة بطريق مصر أسوان الزراعي، وتم عمل جواري للأشجار المزروعة وري النباتات القديمة وقص وتهذيب الأشجار والحشائش ورفعها وتسوية ونظافة الطريق.

كما تم زراعة أشجار الظل والزينة ضمن أعمال التشجير والتجميل بمداخل القرى وعلى امتداد مركز بني مزار، واستكمال زراعة 150 شتلة بالطريق الدائري، كما قامت الوحدة المحلية بالحسينية بتمهيد أسفل محور بني مزار من الجنوب، وتم البدء في زراعة الأشجار للحفاظ على المظهر الجمالي للمركز.