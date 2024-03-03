مسرح الجنوب يحتفل بالعيد القومي لمحافظة قنا.. فعاليات ثقافية متنوعة

ينظم المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، اليوم، احتفالية العيد القومي لمحافظة قنا بحضور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

العيد القومي لمحافظة قنا

وقال الناقد الفني هيثم الهواري رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان، إن الاحتفالية مهداة من إدارة المهرجان لأهالي قنا، حيث يتزامن المهرجان مع العيد القومي للمحافظة، وقررنا إقامة حفل لأهالي قنا لنحتفل معهم بالعيد للعام الثاني على التوالي.

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان مسرح الجنوب اليوم في قنا، وتستمر فعالياته حتى 6 مارس، وتنظمه مؤسسة «س» للثقافة والإبداع، برئاسة هيثم الهواري رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، وبرعاية وزارة الثقافة وزارة الشباب والرياضة.

حفل استعراضي وعرض مسرحي

وتبدأ الفعاليات في قصر ثقافة قنا بحفل استعراضي من إخراج محمد مصطفى، يعقبه العرض المسرحي المغربي همس، بطولة زياد أدريسي وسماح بوسلام، تأليف وإخراج كريم بطرون.

وتدور أحداثه حول أسلوب بريخت في محاولة لتشريح ودراسة العلاقات الزوجية وأسباب جمودها، في محاولة لإيجاد الحل لهذه المعادلة.