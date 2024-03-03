«200 سلعة بأسعار مخفضة».. إقبال كبير على معرض «الزراعة» في الدقي (صور)

شهد معرض وزارة الزراعة «خير مزارعنا لأهالينا»، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، في ثاني أيام افتتاحه بموقع الإدارة العامة للزراعات المحمية بالدقي، حيث يحتوي المعرض على جميع المنتجات الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنون، إضافة إلى سلع شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، افتتح أمس ‏معرض وزارة الزراعة «خير مزارعنا لأهلينا» للمنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان المبارك.

أكثر من 200 سلعة

وقال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والمشرف العام على المنافذ والمعارض بالوزارة، إن «خير مزارعنا لأهالينا» يعتبر من أكبر المعارض المقامة حاليًا حيث بلغ عدد المشاركين في المعرض 70 عارضًا، ومقام على مساحة 1500 متر، ويوجد به أكثر من 200 سلعة، موضحا أن المبادرة جاءت لتلبية رغبات المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم، ولتحقيق التوازن وضبط الأسعار داخل الأسواق المصرية.

وأكد «صالح»، أن المعرض يأتى تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية المستمرة بالتوسع في إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض لزيادة نسب التغطية لخدمة كافة المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، مشيراً إلى توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة، بضخ وإتاحة كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية وأن تكون بجودة عالية، مشدداً على ضرورة الرقابة عليها.

ومعرض السلع الغذائية مفتوح يوميًا أمام المواطنين من العاشرة صباحا إلى التاسعة مساءًا، ومستمر طوال شهر رمضان الكريم بموقع الإدارة العامة للزراعات المحمية أمام نادى الصيد بحي الدقي.