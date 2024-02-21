6 معلومات عن «طبازة» في الكبير أوي.. ظهر في فيديو ترويجي للمسلسل

مسلسل الكبير أوي 8 من الأعمال الكوميدية التي ينتظرها الجمهور كل عام، وخاصة أنه يقدم قصصا جديدة على مدار أجزائه الثمانية، كان من بينها شخصية طبازة التي جسدها الفنان عبد الرحمن حسن ظاظا، ولاقت صدى كبير عند جمهور المسلسل، ليعود «طبازة» ويعود في مقطع دعائي للجزء الثامن من المسلسل المقرر عرضه في دراما رمضان 2024 ضمن أعمال المتحدة للخدمات الإعلامية.

طبازة في مسلسل الكبير أوي 8

وتداول مقطع فيديو لـ«طبازة» على موقع التواصل الاجتماعي، خلال استضافته على قناة «dmc»، ويسأله المذيع أسئلة عديدة، «لو قابلت طبازة هتقوله إيه؟»، ليرد «واحشني حبيبي»، «ماذا يفعل الكبير ليكون ذلك؟»، لتأتي إجابته «عشان تبقى كبير ومسيطر في الشلة لازم تحتوي إللي حواليك، والكبير ميقولش على نفسه كبير».

معنى اسم طبازة

انعكس حب الشخصية على الجمهور، بدأ عدد منهم في البحث عن معني اسم «طبازة»، ليشارك أحدهم معنى الاسم بحسب المعجم الوجيز، أنه صيغة مبالغة والملْءُ لكُل شيءٍ، أو عدم النحول، والكبير من الشيء، أو الباهظ من كل شيء عامةً: «الطابز هو من يضحك كثيرًا».

معلومات عن الفنان عبد الرحمن ظاظا

ونقدم لكم في السطور التالية معلومات عن عبد الرحمن ظاظا، صاحب شخصية طبازة في مسلسل الكبير أوي 8، بحسب حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي:

- وُلد 10 أبريل 1992.

- مواليد محافظة القاهرة.

- تخرج في كلية التجارة جامعة القاهرة.

- اختاره المخرج أحمد الجندي للمشاركة في مسلسل «رجالة البيت»، عام 2020.

- شارك في فيلم «وقفة رجالة» عام 2021.

- شارك في مسلسل «الكبير أوي الجزء السادس» عام 2022 .

أحداث مسلسل الكبير أوي 8

ومن خلال أحداث مسلسل الكبير أوي 8، ظهر في البرومو التشويقي بعض المفاجآت، ويشهد حضور مميز لبعض النجوم والفنانين للمرة الأولى، ومن المقرر عرضه على شاشة قناة «دي إم سي»، وينتظره الجمهور بشوق إذ أنه في ظل زخم الحياة اليومية، يبقى للأعمال الكوميدية طابعًا خاصًا.