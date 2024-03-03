أحمد ماجد ينافس بـ3 مسلسلات فى الموسم الرمضاني.. منها صيد العقارب

بعدما لفت الأنظار في مسلسل صوت وصورة، والذي عُرض خارج السباق الرمضاني وحقق نجاحاً كبيراً، يقدم الفنان الشاب أحمد ماجد خلال الموسم الرمضاني مجموعة من الأدوار المميزة والمختلفة خلال 3 مسلسلات رمضانية.

تفاصيل مشاركة أحمد ماجد في مسلسل صيد العقارب

ويشارك الفنان أحمد ماجد مسلسل صيد العقارب، حيث يقدم شخصية مختلفة تماماً، من خلال شاب يقوم بالعديد من المشكلات وهو محور المشاكل في المسلسل.

والعمل من بطولة غادة عبد الرازق، ورياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، ومجدى بدر، وسامية عاطف، وميار الغيطى، عماد صفوت، وأحمد ماجد، وأحمد جمال سعيد، ومحمد على رزق، وعزوز عادل، ومنال سلامة، وصفاء جلال، ومي القاضي، وسيف الديربى، ومحمد صلاح، ونخبة من النجوم.

تفاصيل مشاركة أحمد ماجد في مسلسل عتبات البهجة

والمسلسل الثاني هو مسلسل عتبات البهجة مع النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقدم شخصية وكيل نيابة يقوم بالتحقيق مع النجم الكبير في إحدى القضايا الهامة.

والمسلسل معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج جمال العدل، والمسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، وبطولة الفنان يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبدالله، وعنبة، وخالد شباط، وصفاء الطوخي، وسماء إبراهيم، وهشام إسماعيل، ووفاء صادق، وحازم إيهاب، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي.

تفاصيل مشاركة أحمد ماجد في مسلسل جودر

والعمل الثالث الذي يشارك فيه أحمد ماجد هو مسلسل جودر، حيث يقدم بطولة إحدى حلقات المسلسل المكون من 30 حلقة، بجانب النجمة الكبيرة نور.

ومسلسل جودر بطولة ياسر جلال، ونور اللبنانية، وياسمين رئيس، وتارا عماد، ووفاء عامر، وأحمد بدير، وعبد العزيز مخيون، وأيتن عامر، ووليد فواز، وهنادي مهنا، وجيهان الشماشرجي، ومحمود البزاوي، ومحمد التاجي، وسامي مغاوري، وعايدة رياض، وأحمد فتحي، ومجدي بدر، ومحمد علي رزق، وأحمد كشك، وأحمد ماجد، والعمل تاليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج شركتي ميديا هب سعدي – جوهر و AROMA - تامر مرتضى.