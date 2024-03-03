أرملة حلمي بكر ترد على اتهامات نجله: خدمت جوزي ومقصرتش.. وهقاضي أي حد يغلط فيا

هددت سماح القرشي أرملة حلمي بكر، بمقاضاة كل من تسول له نفسه الإساءة إليها، أوالإشارة بأصبع الاتهام بشأن تفاصيل وفاة زوجها وطبيعة المعاملة التي كان يحصل عليها في فترة مرضه.

وقالت القرشي لـ«الوطن»، إنّ الاتهامات لا تُلقى جزافًا، ولكن يجب أن تكون مدعومة بالحقائق، متابعة: «كل من يتكلم دون دليل سأقاضيه».

وكان هشام حلمي بكر نجل الفنان الراحل، كشف في تصريحات لـ«الوطن» بعد عودته من الخارج لتشييع جثمان والده، أنّه سيتقدم ببلاغ للنيابة لوجود شكوك لديه بأنّ الوفاة غير طبيعية.

تبادل اتهامات

وأبدت أرملة حلمي بكر استيائها من الاتهامات، وأكدت أنّها لن تصمت إزاء ما يحدث، وكل من يحاول النيل منها دون دليل ستقاضيه، معربة عن أسفها من إصرار نجل الفنان الراحل على أن يكون «غُسل وكفن» والده من المستشفى وليس المنزل.

موعد ومكان جنازة حلمي بكر

وشددت على أنّها خدمت حلمي بكر طوال فترة مرضه على أكمل وجه، ولم تقصر تجاهه إطلاقًا باعتباره زوجها ووالد ابنتها، قائلة: «شيلته وخدمته ووقفت جنبه، وأنا اللي عملت تصاريح الدفن وشهادة الوفاة».

ومن المقرر أداء صلاة الجنازة على الفنان حلمي بكر الذي وافته المنية الجمعة الماضي، عقب صلاة العصر اليوم من مسجد السلام بمدينة نصر، على أن يكون العزاء في نفس اليوم عقب صلاة المغرب من الحامدية الشاذلية.