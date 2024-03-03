توزيع 1000 شنطة سلع غذائية بأسعار مخفضة في طوخ الخيل بالمنيا

أعلن عامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا، عن قيام رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بتوزيع شنط سلع غذائية، بالتنسيق مع مكاتب التموين لمكافحة جشع التجار.

طرح السلع بأسعار وكميات مناسبة

وتحتوي الشنط على سلع غذائية أساسية مثل السكر والأرز والمكرونة بأسعار مخفضة تناسب جميع المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاهتمام بطرح السلع الغذائية بأسعار وكميات مناسبة في جميع الوحدات المحلية.

وقامت الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل بتوزيع 1000 شنطة على قريتي صفط الغربية وطوخ الخيل تحت إشراف محمد سميح، رئيس القرية، ومكتب التموين، ضمن جهود مكافحة الغلاء ومساعدة المواطنين، والتعاون بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق المصلحة العامة، وحرص الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل على توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.

توزيع 3500 شنطة بسعر 100 جنيه

وفي وقت سابق، وزعت الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين 500 شنطة، كما تم توزيع 3500 شنطة بسعر 100 جنيه للشنطة الواحدة بقرية دمشير، ضمن الجهود المبذولة للتخفيف عن كاهل المواطنين، ضمن ما تقوم به الوحدات المحلية بالتعاون مع التموين لمواجهة غلاء الأسعار والقضاء على الاحتكار.