عالم أزهري يوضح كيفية الوصول إلى الفلاح: الصلاة والزكاة وعمل الخير

فسر الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف، قول الله سبحانه وتعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ».

معنى «اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير»

وقال العالم الأزهري، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج «البيت»، والمُذاع على «قناة الناس»: «الله نادى عباده المؤمنين، والمقصود من الآية الكريمة، في الركوع والسجود، هي الصلاة، وعلى الإنسان أن يؤديها في مواقيتها، وحث عباده المؤمنين على عبادته وعمل الخير الذي يعتبر من جملة العبادة».

الحفاظ على الصلاة

وأوضح «الروبي»: «الحفاظ على الصلاة وإيتاء الزكاة، يصل بالعبد إلى عبودية الله، ومنها إلى فعل الخير منها بر الوالدين ومد العون للمحتاجين والفقراء والمساكين، وكذلك الكلمة الطيبة صدقة، وختم الله الآية الكريمة بقوله لعلكم تفلحون، وهنا يوضح أن من يفعل كل هذه الأمور سيؤدى به ذلك إلى الفلاح والصلاح والرشاد».