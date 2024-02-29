البابا تواضروس يترأس أول أيام أسبوع الصلاة من أجل الوحدة

أعلنت الكاتدرائية المرقسية للأقباط الأرثوذكس جدول أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس، والذي يبدأ خلال العظة الأسبوعية للبابا تواضروس، الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2024، بحضور رؤساء الكنائس في مصر وممثليهم بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس والأنبا إبرام – هليوبوليس.

جدول أسبوع الصلاة من أجل الوحدة بين الكنائس

ويعقد أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس، خلال الفترة من الأربعاء 13 مارس وحتى الجمعة 22 مارس 2024، ويبدأ اللقاء من السادسة والنصف وفقا للجدول الآتي:

- الأربعاء 13 مارس كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس و الأنبا ابرآم - هليوبوليس.

- الجمعة 15 مارس الكنيسة الإنجيلية الأولي - أسيوط.

- السبت 16 مارس كنيسة عذراء السجود للأقباط الكاثوليك - شبرا مصر.

- الاثنين 18 مارس كنيسة الظهور الأسقفية - بورسعيد.

- الثلاثاء 19 مارس كاندرائية القيامة للروم الكاثوليك الملكيين - الظاهر.

- الأربعاء 20 مارس كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس - غمرة.

- الخميس 21 مارس كنيسة مارمينا للأقباط الأرثوذكس - بفم الخليج.

- الجمعة 22 مارس كنيسة الراعي الصالح الأسقفية - الجيزة (يوم الشباب).

ودعى مجلس كنائس مصر جميع المسيحيين من كل الطوائف المسيحية؛ للمشاركة في أسبوع الصلاة من أجل الوحدة بين الكنائس وجعل الدعوة عامة للجميع.