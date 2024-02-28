رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يتفقد المعرض الدولي للتعليم العالي

تفقد الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية بالعبور، جناح جامعة بنها الأهلية خلال فعاليات الدورة الـ 14 من المعرض والملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب «إيديوجيت».

وتستمر فعاليات المعرض حتى يوم 29 فبراير من الشهر الجاري، بحضور الدكتور علي شمس الدين، رئيس EduGate ورئيس جامعة بنها الأسبق.

الالتزام بالمعايير العالمية

وأكد «السعيد» حرص جامعة بنها الأهلية على المشاركة في المعرض لعرض برامجها الأكاديمية التي تتفق مع المعايير العالمية في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى توعية الطلاب وأولياء أمورهم بالبرامج الدراسية التي تقدمها الجامعة.

أهم الأحداث في مجال التعليم

وأشار إلى أن المعرض يعد من أهم الأحداث في مجال التعليم والتدريب فهو يجمع العديد من الجامعات والكليات والمعاهد التعليمية، بالإضافة إلى مقدمي الخدمات التعليمية والتدريبية، والطلاب، والمهتمين بمجال التعليم والتدريب، لتبادل الخبرات والمعرفة، مما يسهم في تعزيز جودة التعليم وتطوير القطاع التعليمي على الصعيدين المحلي والدولي.

الجدير بالذكر أن جناح جامعة بنها الأهلية شهد إقبالًا كبيرًا وتوافد أعداد ضخمة من الطلاب على جناح الجامعة للتعرف على البرامج الدراسية الجديدة التي تقدمها جامعة بنها الأهلية في مختلف التخصصات.

وحرص العديد من المسؤولين والشخصيات العامة والقيادات الأكاديمية البارزة على زيارة جناح الجامعة، والذين أشادوا بالجهود المبذولة من جامعة بنها الأهلية لعرض برامجها الدراسية والتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور.

الجدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ 14 للمعرض والملتقى الدولي للتعليم العالي «إيديوجيت» تشهد مشاركة واسعة من الجامعات المصرية والعربية والعالمية.