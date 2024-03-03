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دراما المتحدة

«حماة الوطن» يشيد بدراما «المتحدة» في رمضان 2024: تعزز الوعي الوطني

كتب:

مكرم شعبان
02:22 م | الأحد 03 مارس 2024
الدكتور عمرو سليمان

الدكتور عمرو سليمان

أشاد الدكتور عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب حماة الوطن، بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في نشر الوعي، من خلال الأعمال الدرامية التي تقدمها خلال شهر رمضان، والتي تُساهم في تعزيز الوعي الوطني ونشر الثقافة بين مختلف فئات المجتمع.

مناقشة قضايا مهمة 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذه الأعمال تُناقش قضايا مهمة، وتُقدم حلولًا إيجابية لمواجهة هذه القضايا، مشددا على أهمية الوعي في مواجهة التحديات التي تواجه مصر

وجبة درامية دسمة في رمضان

وأثنى على تنوع الأعمال الدرامية التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إذ تُناسب جميع الأذواق وتُخاطب جميع فئات المجتمع، داعيا الشركة المتحدة إلى الاستمرار في تقديم هذه الأعمال الهادفة التي تُساهم في بناء مجتمع مصري أفضل.

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بقلم مكرم شعبان