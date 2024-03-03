«المستقلين الجدد»: مبادرة «الوطن» لدعم قادرون باختلاف تؤكد مصداقيتها لدى القارئ

أشاد حزب المستقلين الجدد بمبادرة جريدة الوطن، وتقديمها خدمة جديدة لذوي الهمم من الصم والبكم، تتمثل في ترجمة ملخصات مسلسلات الموسم الرمضاني المقبل بلغة الإشارة، انطلاقًا من استراتيجيتها المستمرة لدعم «قادرون باختلاف»، وتوفير سبل الراحة لهم خلال الشهر الكريم.

مبادرة الوطن لدعم قادرون باختلاف

وقال الدكتور هشام عناني رئيس الحزب، إنّ الوطن تثبت فعلا أنّها وطن لكل الأفكار والرؤى الوطنية المخلصة في كل صوب وحدب.

وأضاف عناني لـ«الوطن»، أنّ المبادرة تليق بقيمة ومكانة ذوي الهمم عند كل من هو مهتم بالشأن العام، وبالتالي فالمبادرة عندما تتبناها الوطن تكون ذا مردود غير مسبوق نظرًا للمصداقية التي تتمتع بها لدى القارئ والمشاهد المصري.

وأكد أنّ مبادرة الوطن ستكون حافزا لكل شخص يستطيع أن يساعد ويمد يده لأخذ يد ذوي الهمم، كما تُعد خطوة مهمة على طريق المشاركة والدمج داخل المجتمع كفصيل مهم من فصائل المجتمع المصري.