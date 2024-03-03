أطباء كوريون يطالبون الحكومة بالتراجع عن خطط زيادة أعداد الملتحقين بكليات الطب

نظّم أطباء كوريا الجنوبية تظاهرات حاشدة، رفضًا لخطط الحكومة بشأن زيادة أعداد الملتحقين بكليات الطب، خلال الفترة الأخيرة؛ لتغطية الخدمات الصحية للمواطنين.

احتجاج آلاف الأطباء

وبحسب شبكة «تشانيل نيوز آشيا»، احتج آلاف الأطباء الكوريين، اليوم الأحد، في أزمة متصاعدة منذ الشهر الماضي مع الحكومة، بعدما أضرب عن العمل نحو 10 آلاف طبيب، اعتراضًا على خطط الحكومة؛ لرفع عدد المقبولين بكليات الطب.

تحدي قانون الدولة

ونزل الأطباء التظاهرات، رغم أن التصريح الذي في حوزتهم انتهي في 29 فبراير الماضي، وسيتعرضون للحبس أو وقف رخصة العمل، إذا شاركوا في المظاهرات بعد الموعد المحدد.

تخبط طبي في كوريا الجنوبية

وتعمل الحكومة على قبول 200 طالب إضافي في كليات الطب، بداية من العام المقبل، وترى أن عدد الأطباء قليلا في البلاد، مقارنة بتعداد المواطنين، فيما يرى الأطباء أن ذلك سيؤدي إلى تقليل جودة الخدمة والتعليم الطبي.

وأثرت إضرابات الأطباء على العمليات الجراحية، ما أدى إلى إلغاء نصف العمليات في البلاد، في بعض المستشفيات الكبرى.

إضراب يشمل المتدربين

وأصر نحو 70% من الأطباء المتدربين في كوريا الجنوبية البالغ عددهم 13 ألف طبيب، في الأسبوعين الماضيين، على الإضراب عن العمل بسبب الوضع الحالي.