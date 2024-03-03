مفاجأة.. خبراء يتوقعون وصول الدولار في السوق الموازية لـ35 جنيها خلال أيام

توقع بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، انخفاض سعر الدولار في السوق غير الرسمية خلال أيام قليلة حتى يصل إلى 35 جنيها، في الوقت الذي يسجل فيه بالبنوك سعر الـ30.75.

وأشار إلى أن انخفاض سعر الدولار في السوق غير الرسمية جاء نظرا لضخ مليارات الدولارات في البنك المركزي المصري، بخلاف سعي الحكومة المصرية لإيقاف عمل السوق السوداء والمضاربات على الدولار خارج النظام المصرفي المصري.

توافر الدولار بالأسواق سيؤدي لنهاية المحتكرين له

وأضاف «شعيب»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مضي الحكومة المصرية قدما لتوظيف الدولار بالشكل الأمثل له مع المساهمة في إدخال مستلزمات الإنتاج للمصنعين سيعمل ذلك على توفير السلع داخليا في الأسواق، كما سيوفر نسبة كبيرة من الدولار في السوق المعترف بها، ما سيؤدى بالنهاية إلى نهاية الاحتكار بالنسبة للتجار.

ولفتت إلى أنه في حال توافر الدولار بسهولة للمصنعين في الأسواق سيؤدي ذلك إلى توافر السلع ما سيؤدي إلى انخفاضها في المستقبل القريب، كما أن سعي الحكومة لتشغيل المصانع سيساهم بدوره في زيادة الإنتاج، ما سيوفر حصيلة دولارية جيدة، بخلاف تحويلات المصريين العاملين بالخارج حال عودة ضخهم لأموالهم في القطاع المصرفي المصري بعد ثقتهم به.

توقيت مشروع رأس الحكمة كان مناسبا وذكيا

من جانبها، قالت حنان رمسيس، الخبيرة المصرفية، إن التوقيت الذي اختارته الحكومة المصرية لإتمام مشروع رأس الحكمة كان مناسبا للغاية وذكيا، ما أدى إلى هدوء كبير في السوق المصري.

وأشارت إلى أن الدولار في السوق الموازية سيظل يشهد مزيدا من الخسائر خلال الفترة القليلة المقبلة نظرا لضخ مليارات الدولارات في البنك المركزي المصري، الأمر الذي سيؤدى إلى استقرار كبير في الأوضاع الاقتصادية المصرية.

وأضافت «رمسيس» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء سببه الرئيسي اعتماد المضاربين عليه في هذا السوق على عدم قدرة الدولة الكاملة في السيطرة عليه، لكن الأمر قد اختلف بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية، ما سينعكس على أسعار العديد من المنتجات في الأسواق.

رمسيس: سنشهد انتعاشة قريبة للمنتجات في الأسواق

وأكدت أن الدولة أصبحت تسعى لتحقيق كل متطلبات البنك الدولي وتوفير الدولار اللازم للمصدرين والمستوردين، الأمر الذي سيخلق انتعاشة قريبة في الأسواق، ما سيؤدى لاستقرار سعر الصرف تدريجيا مع مضي الرقابة قدما في إحراز تقدم من شأنه القضاء على السوق الموازية للدولار في مصر.