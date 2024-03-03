نظام كامل للتخسيس في رمضان بدون رجيم.. هتفقد 10 كيلو

يعد اتباع نظام غذائي صحي، خلال شهر رمضان المبارك، هو فرصة كبيرة لخسارة الوزن، إلا أنه لا بد من تجنب الأطعمة الدسمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والحلويات، لذلك يهتم البعض بالحصول على نظام كامل للتخسيس في رمضان بدون رجيم، لإنقاص الوزن، ودون الشعور بالإرهاق والتعب خلال فترة الصيام.

نظام كامل للتخسيس في رمضان بدون رجيم

من الأنظمة الغذائية الفعالة لخسارة الوزن، هو نظام الصيام المتقطع، لذلك يعد شهر رمضان الكريم من أفضل الأوقات لخسارة الوزن، وذلك نظرًا لعدد ساعات الصيام الطويلة ، إلا أنه لا بد من اتباع بعض الخطوات بعد الإفطار تجنبًا لعدم حدوث أضرار على الجسم.

للحصول على نتائج مبهرة في خسارة الوزن خلال شهر رمضان، يجب الامتناع عن تناول الأطعمة أو المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات، وهو ما يساعد على تقليل السعرات الحرارية، وخسارة ما يقرب من 10 كيلو في الوزن، وفق حديثه الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية العلاجية، خلال حديثها لـ«الوطن».

أطعمة غنية بالبروتينات

النظام الغذائي الكامل للتخسيس في رمضان بدون رجيم، لا بد أن يكون غني بالبروتينات، وذلك عن طريق تناول الخضروات والأطعمة الغنية بالفيتامينات، فضلًا عن تناول التمر ولكن لا يزيد عن 3 تمرات فقط، وقليل من النشويات، كما أنه لا بد من الحد من تناول الحلويات مثل الكنافة والقطايف الدسمة، وتناولها مرة واحدة في الأسبوع.

ومن ناحية تناول العصائر عند الإفطار، يمكن تناولها طازجة بدون أي إضافة مواد محلية أو سكريات، خاصة أن الإفطار على كوب العصير الغني بالسكريات، الجسم يمتصها بالكامل، ما يؤدي إلى زيادة الوزن، خلال شهر رمضان المبارك.