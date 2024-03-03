وظائف جديدة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسيوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن حاجتها لشغل وظيفة محام للعمل بالشركة طبقا للإعلان رقم 1 لسنة 2024م، وفقًا للشـروط المعلن عنهـا بالموقع الإلكتروني للشركة والصفحة الرسمية للشركة على «فيس بوك».

تطبيق خطة الشركة من أجل الارتقاء بكفاءة الهيكل البشري

وأكد المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، ضرورة الالتزام بالشروط الواردة في الإعلان سعيا لتطبيق خطة الشركة من أجل الارتقاء بكفاءة الهيكل البشرى الذي تمتلكه، نحو رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن بمختلف المناطق.

استلام الأوراق من المتقدمين بمقر الشركة

من جانبه، صرح اللواء ياسر حسن رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة، بأنه سيتم بيع نموذج شغل الوظيفة والمظروف الخاص بالمسابقة واستلام الأوراق من المتقدمين بمقر الشركة بقطاع الموارد البشرية، وذلك نظير مبلغ وقـدره 250 جنيها اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024م حتى يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024م من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة ظهرًا عدا أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية ولن يلتفت للطلبات التي تقدمت قبل بدء المسابقة أو بعد انقضاء المدة المحددة للإعلان أو قد يكون سبق تقديمها للشركة أو أي فرع من فروعها.

مواعيد الاختبارات والمقابلة الشخصية

وأشار إلى أنه سيتم إعلان أسماء من توفرت فيهم الشروط من المتقدمين وكذلك مواعيد الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية والنتيجة النهائية بأسمائهم على الموقع الألكترونى(WWW.ASCWW.COM.EG ) والصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.