مخرج مسلسل «صدقة»: نقدم تجربة اجتماعية خفيفة شبه كوميدية

أكد سامح عبدالعزيز، مخرج مسلسل «صدفة»، أن المسلسل حالة اجتماعية شبة كوميدية، موضحًا أنه من المتوقع أن يكون خفيفا على المشاهدين في شهر رمضان.

ريهام حجاج رائعة وجميلة ومتميزة

وشدد «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، على أن هذه التوأمة مع الفنانة ريهام حجاج تأتي للسنة الثالثة على التوالي، موضحًا أنه من المتوقع أن يكون هناك مسلسلات من هذا النوع كل عام، مؤكدًا أن الفنانة ريهام حجاج ممثلة رائعة وجميلة ومتميزة جدًا.

وأوضح أن التفاهم والتناغم واحد كل عام، ويتم تجديد الدماء بعدد من الفنانين فقط، مؤكدًا أن الفن لا يقدم حلولا ولكن يقرب المواطنين من الحلول، ويتم التطرق لأحداث خاصة ومشاكل للمراهقين، ويتم تقديمها بشكل ملفت للمشاهدين.

ونوه مخرج مسلسل «صدفة»، بأنه يحب الأعمال التي بها كثير من الفنانين ويحب المسلسلات الجماعية.