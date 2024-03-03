بعد مبادرة «الوطن» لدعم «قادرون باختلاف».. قصة أول عمل فني بلغة الإشارة

مبادرة جديدة أطلقتها مؤسسة «الوطن»، للأشخاص ذوي الهمم من الصم والبكم، تتمثل في ترجمة ملخصات مسلسلات الموسم الرمضاني المقبل بلغة الإشارة، وذلك انطلاقًا من استراتيجيتها المستمرة لدعم «قادرون باختلاف»، لتصبح أول صحيفة عربية ومحلية تقدم هذه الخدمة.

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير، أول عمل فني جرى تقديمه بلغة الإشارة، بممثلين من الصم وضعاف السمع، ومنهم محمد طارق وهاجر جمال.

فيلم خطيب مراتي بلغة الإشارة

فيلم «خطيب مراتي»، يعد أول عمل فني جرى تقديمه بنسختين بأحداث متطابقة، تعرضان في الوقت نفسه، فالنسخة الأولى ناطقة، من بطولة أحمد سعد، وريم البارودي، والثانية بلغة الإشارة بممثلين من الصم وضعاف السمع، كما ذكرت وكالة أنباء «الشرق الأوسط». تدور أحداث الفيلم إطار رومانسي كوميدي خفيف، يناقش قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، وما يتعرضون له في المجتمع من صعوبات أو مفارقات كوميدية، كما تدور أحداثه بين مصر والصين، فهو من بطولة أحمد سعد وريم البارودى ومحمد كريم وإيهاب فهمي وندى عادل ومي صالح، وعدد آخر من الفنانين، تأليف وإخراج أحمد عفيفي.

الإشادة بمبادرة «الوطن»

وأشاد قطاع واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بمبادرة جريدة «الوطن» للأشخاص ذوي الهمم من الصم والبكم، التي تسعى لتوفير سُبل الراحة والاستمتاع خلال شهر رمضان المبارك، كما أشادت مجلة Egypt Today، بالمبادرة وصفتها بأنها دعم لذوي الهمم، ونشرت عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، «بانر».

وتتيح الخدمة التي تقدمها مؤسسة «الوطن» للأشخاص ذوي الهمم من الصم والبكم، متابعة جميع ملخصات الأعمال الدرامية المعروضة على شاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حتى يتعرفوا على ملخصات المسلسلات الرمضانية ومتابعة أحداثها.