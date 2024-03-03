«الجيل»: مبادرة «الوطن» لدعم «قادرون باختلاف» الأولى من نوعها في مصر

أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بمبادرة جريدة «الوطن» لإطلاق خدمة جديدة لذوي الهمم من الصم والبكم، تتمثل في ترجمة ملخصات مسلسلات الموسم الرمضاني المقبل بلغة الإشارة، انطلاقًا من استراتيجيتها المستمرة لدعم «قادرون باختلاف»، وتوفير سبل الراحة لهم خلال الشهر الكريم.

مبادرة «الوطن» الأولى من نوعها في مصر

وأكد «الشهابي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ هذه المبادرة هي الأولى من نوعها في مصر، وتُظهر حرص الجريدة على مواكبة التطورات، وإتاحة المعلومات للجميع على قدم المساواة.

ووصف المبادرة بـ«العمل الإنساني الأول» الذي تقوم به جريدة «الوطن»، وتؤكد دورها التنويري والتوعوي، وحرصها على سعادة جميع أبناء مصر، سواء كانوا من ذوي الهمم، أو غيرهم.

إضافة نوعية للمهام الوطنية لجريدة «الوطن»

وأشار إلى أن هذه المبادرة تُمثل إضافة نوعية للمهام الوطنية لجريدة «الوطن»، وتؤكد دورها في مساندة قضايا مصر القومية، وقضايا الأمة العربية، مشيدًا بجهود القائمين على الجريدة.

ودعا جميع الصحف والمواقع المصريّة إلى الاقتداء بهذه المبادرة، لضمان وصول المعلومات للجميع دون استثناء.

وأكد أنّ هذه المبادرة تُظهر أن مصر تسير على الطريق الصحيح، نحو سعادة جميع أبنائها، وتؤكد حرص الدولة على دمج ذوي القدرات المختلفة في المجتمع، وتمكينهم من المشاركة في جميع جوانب الحياة.