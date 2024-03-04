لماذا وصف إيلون ماسك الذكاء الاصطناعي بأنه خطر على البشرية.. خبير يجيب

خلال الأيام القليلة الماضية، رفع إيلون ماسك دعوى قضائية ضد شركة «Open AI»، وهي الشركة التي قامت بابتكار برنامج «ChatGPT»، والتي ساهم بتأسيسها في عام 2015، بحجة انتهاكها للعقد التأسيسي المنشأة من أجله، كما اتّهم الملياردير الشركة الأم ومديرها «سام ألتمان» بانتهاك العقد التأسيسي للشركة، فيما يخص الربحية وعادة استخدام البيانات والمعلومات.

التصريحات لها علاقة بالتنافسية بين الشركات

من جانبه، قال محمد الحارثي، الخبير التكنولوجي، إن رجل الأعمال العالمي إيلون ماسك يقوم حاليا بتطوير تقنيات تعتمد في عملها على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، مفسرا تصريحاته الأخيرة على كونها ذات علاقة تخص التنافسية بين الشركات بعضها البعض.

وأضاف «الحارثي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الذكاء الاصطناعي لا يعد خطرا كما يحاول ماسك الترويج إليه، مشيرا إلى أن تلك التقنية هي موجودة بالأساس وسيظل الجميع يستغلها ويعمل بها، إذ أن التقدم التكنولوجي هو أمر محتوم وطبيعي، ويجب على الناس التعامل معه.

وأوضح أنه على المواطنين في كل الدول أن تتعامل معه فيما يخص صالح البشرية، ويجب أن يكون الجميع جاهز له ومهيئ لما سيحدثه من تحولات كبرى خلال الفترة القليلة المقبلة، كما يجب على الجميع أن يتداركوا التقدم التكنولوجي وكذا مخاطرها وإخطارها على حد السواء.

وشدد على ضرورة أن لا يستخدم الناس إمكانيات الذكاء الاصطناعي فيما يخص وضع البيانات ذات السرية الفائقة أو يقرأها نظام الذكاء الاصطناعي أو يقوم بتلخيصها، كما يجب على الناس أن تتحكم في الذكاء الاصطناعي وليس العكس.