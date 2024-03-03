ما أقصر ساعات الصيام في الدول العربية.. وكم عددها بمصر؟

يبحث الأفراد عن أقصر ساعات الصيام في الدول العربية، خاصة مع اقتراب قدوم شهر رمضان المبارك الكريم الذي ينتظره المسلمون حول العالم كل عام لما له من أجواء روحانية مميزة لا توجد إلا في هذا الشهر الكريم.

ما أقصر ساعات الصيام في الدول العربية؟

وأقصر ساعات الصيام في الدول العربية ستكون في عاصمة دولة جزر القمر وهي مدينة موروني التي ستبدأ الصيام يوم الاثنين المقبل، حيث يبدأ الصيام 500 مليون مسلم حول مختلف دول العالم.

وبعد معرفة أقصر ساعات الصيام في الدول العربية في شهر رمضان، يجب أن نعرف أطول ساعات الصيام في الدول العربية، ويرتبط هذا بطول النهار في الدول العربية المختلفة، وسيكون أطول نهار وأطول ساعات صيام في الدول العربية في دولة المغرب في مدينة الرباط، في الوقت الذي تسجل مدينة بورتو مونت في تشيلي أقصر نهار، حيث سيصوم المسلمون 12 ساعة و44 دقيقة، أما نوك عاصمة جرينلاند تسجل أطول ساعات الصيام بواقع 17 ساعة و26 دقيقة.

ما أقصر ساعات الصيام في الدول العربية؟

وبالنسبة لأقصر ساعات الصيام في الدول العربية، وأطول ساعات الصيام في الدول العربية، حيث الأقصر ستكون موروني بجزر القمر وتصوم 13 ساعة و4 دقائق، وبعدها مقديشو بالصومال حيث تصوم 13 ساعة و19 دقيقة وبعدها مدينة جيبوتي بدولة جيبوتي تصوم 13:31 ساعة، فيما تأتي بعدها مدينة صنعاء باليمن حيث تصوم 13:39 ساعة وبعدها مدينة نواكشوط، موريتانيا – 13:41 ساعة ثم الخرطوم، السودان – 13:44 ساعة ومسقط، عمان – 13:53 ساعة والرياض، السعودية – 13:56 ساعة وأبوظبي، الإمارات – 13:56 ساعة، والدوحة، قطر – 13:57 ساعة، والمنامة، البحرين – 13:59 ساعة، والجزائر، الجزائر – 14:02 ساعة، والكويت، الكويت – 14:07 ساعة وعمان، الأردن – 14:11 ساعة، والقاهرة، مصر – 14:14 ساعة، وبغداد، العراق – 14:16 ساعة، وتونس، تونس – 14:17 ساعة، وبيروت، لبنان – 14:17 ساعة، والقدس، فلسطين – 14:17 ساعة، ودمشق، سوريا – 14:18 ساعة، وطرابلس، ليبيا – 14:21 ساعة، والرباط، المغرب – 14:23 ساعة.